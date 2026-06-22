 Σπάει ταμεία το smart των Τούρκων -Ποιο είναι το Karea Fit που ξεπουλάει, πόσο κοστίζει - iefimerida.gr
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Σπάει ταμεία το smart των Τούρκων -Ποιο είναι το Karea Fit που ξεπουλάει, πόσο κοστίζει

smart τούρκων
Η αυξημένη ζήτηση για το «smart» των Τούρκων αναγκάζει τους γείτονες να αυξήσουν το εργατικό δυναμικό τους και την παραγωγική δυναμικότητα
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Με μήκος που δε ξεπερνά τα 2,63 μέτρα το Karea Fit αποτελεί τη καταλληλότερη επιλογή για τους μποτιλιαρισμένους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, και ο αυξημένος αριθμός των παραγγελιώ αντιπροσωπεύει αυτή ακριβώς τη κατάσταση.

Η Τουρκία εισέρχεται δυναμικά σε μια νέα κατηγορία (M0)πολύ μικρών και ελαφριών ηλεκτρικών οχημάτων πόλης (αντίστοιχων με τα ιαπωνικά kei cars), με το αγοραστικό κοινό να δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον για το Karea Fit από τον Μάρτιο του 2026 όπου και άνοιξαν οι προπαραγγελίες για το μοντέλο.

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