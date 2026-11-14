 Συντήρηση αυτοκινήτου -Ποιο σημείο πρέπει να καθαρίζεις για να μην πάθει βλάβη ο κινητήρας
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Συντήρηση αυτοκινήτου -Ποιο σημείο πρέπει να καθαρίζεις για να μην πάθει βλάβη ο κινητήρας

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Κινητήρας αυτοκινήτου
Κινητήρας αυτοκινήτου

Καταστροφικές συνέπειες για τον κινητήρα και τη λειτουργία του μπορεί να έχει ένα εξάρτημα του αυτοκινήτου που οι περισσότεροι οδηγοί δεν καθαρίζουμε ποτέ.

Για την εύρυθμη λειτουργία του κινητήρα, όλα τα συστήματα και τα υποσυστήματα του μοτέρ πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να λειτουργούν και αυτά με τη σειρά τους σωστά. Αναμφίβολα στους σύγχρονους κινητήρες αυτοκινήτου το περιφερειακό σύστημα που έχει ίσως τη μεγαλύτερη σημασία για τη ζωή του μοτέρ είναι το σύστημα ψύξης του, το οποίο έχει ως πρωταγωνιστή το ψυγείο.

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