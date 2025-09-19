 Skoda Fabia: Από 16.950 ευρώ ή με 130 ευρώ το μήνα και 0% επιτόκιο - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Skoda Fabia: Από 16.950 ευρώ ή με 130 ευρώ το μήνα και 0% επιτόκιο

Skoda Fabia
Εξαιρετικά συμφέρουσα είναι σήμερα η απόκτηση της νέας Skoda Fabia
Το αυτοκίνητο πόλης της Skoda προσφέρεται για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων με μία νέα προωθητική ενέργεια.

Σε ανακοίνωση μιας νέας επιθετικής εμπορικής πολιτικής για το Fabia προχώρησε η ελληνική αντιπροσωπεία της Skoda, προσφέροντας την εισαγωγική έκδοση κινητήρα με μειωμένη τιμή ή με άτοκη χρηματοδότηση, έως και τις 31/10.

