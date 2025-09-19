Skoda Fabia: Από 16.950 ευρώ ή με 130 ευρώ το μήνα και 0% επιτόκιο - iefimerida.gr

Το αυτοκίνητο πόλης της Skoda προσφέρεται για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων με μία νέα προωθητική ενέργεια.

Σε ανακοίνωση μιας νέας επιθετικής εμπορικής πολιτικής για το Fabia προχώρησε η ελληνική αντιπροσωπεία της Skoda, προσφέροντας την εισαγωγική έκδοση κινητήρα με μειωμένη τιμή ή με άτοκη χρηματοδότηση, έως και τις 31/10.

