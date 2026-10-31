 Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο -Ποιο σημείο πρέπει να ελέγχεις για να δεις αν είναι τρακαρισμένο - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο -Ποιο σημείο πρέπει να ελέγχεις για να δεις αν είναι τρακαρισμένο

Εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
Εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
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Οι ειδικοί δείχνουν το σημείο που πρέπει να κοιτάξεις για να μην σε πιάσουν κορόιδο και αναφέρουν πως ένα απλό εργαλείο μπορεί να αποκαλύψει την αλήθεια.

Η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα μπορεί να αποδειχθεί λαχείο ή παγίδα. Κάθε χρόνο αλλάζουν χέρια εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα, όμως πίσω από μια «καλή τιμή» μπορεί να κρύβεται ένα παρελθόν με σοβαρές ζημιές ή ακόμα και ατύχημα που ο πωλητής ξεχνά να αναφέρει.

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