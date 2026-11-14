Όταν ο Shaquille O’Neal αγόρασε τρεις Rolls-Royce σε 10 λεπτά -Η άγνωστη ιστορία

Ο θρυλικός Αμερικανός μπασκετμπολίστας Shaquille O’Neal ξόδεψε στα ξεκινήματα της καριέρας του ένα εκατομμύριο δολάρια για να δώσει ένα μάθημα σε έναν υπερόπτη πωλητή - και μαζί στον μποξέρ Mike Tyson.

Ο «Shaq» δεν συνηθίζει να κάνει τίποτα μετρημένα. Με ύψος 2,16 μέτρα, τέσσερα πρωταθλήματα NBA και εκτιμώμενη περιουσία που αγγίζει τα 500 εκατ. δολάρια, έχει μάθει να ζει σε μεγάλη κλίμακα. Όπως πολλοί επιτυχημένοι αθλητές, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα πολυτελή αυτοκίνητα, τα οποία μάλιστα συχνά χρειάζεται να τροποποιεί για να χωράει άνετα στο εσωτερικό τους.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr