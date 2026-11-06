 Service αυτοκινήτου -Ποιο σημείο του κινητήρα πρέπει να ελέγξεις στα 100.000 χιλιόμετρα - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Service αυτοκινήτου -Ποιο σημείο του κινητήρα πρέπει να ελέγξεις στα 100.000 χιλιόμετρα

Αυτοκίνητο με 100.000 χιλιόμετρα
Αυτοκίνητο με 100.000 χιλιόμετρα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα από τα σημαντικότερα εξαρτήματα του κινητήρα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η φθορά του μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες και να οδηγήσει σε ιδιαίτερα δαπανηρές επισκευές.

Η σωστή συντήρηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μακροζωία ενός αυτοκινήτου, ιδιαίτερα όσο αυξάνονται τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει. Πέρα από τις συνηθισμένες αλλαγές λαδιών και φίλτρων, υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται αντικατάσταση σε συγκεκριμένα χρονικά ή χιλιομετρικά διαστήματα, καθώς η αστοχία τους μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για τον κινητήρα.﻿

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ κινητήρας αυτοκινήτου service αυτοκινήτου carandmotor.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ