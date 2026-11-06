Service αυτοκινήτου -Ποιο σημείο του κινητήρα πρέπει να ελέγξεις στα 100.000 χιλιόμετρα - iefimerida.gr

Ένα από τα σημαντικότερα εξαρτήματα του κινητήρα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η φθορά του μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες και να οδηγήσει σε ιδιαίτερα δαπανηρές επισκευές.

Η σωστή συντήρηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μακροζωία ενός αυτοκινήτου, ιδιαίτερα όσο αυξάνονται τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει. Πέρα από τις συνηθισμένες αλλαγές λαδιών και φίλτρων, υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται αντικατάσταση σε συγκεκριμένα χρονικά ή χιλιομετρικά διαστήματα, καθώς η αστοχία τους μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για τον κινητήρα.﻿

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