Αρχοντικό sedan με αυτονομία 1.000 χλμ., 190 ίππους και τιμή 12.000 ευρώ

Ένας από τους βασικούς στόχους που έχουν θέσει οι αυτοκινητοβιομηχανίες είναι η ανάπτυξη ολοένα και πιο «πράσινων» οχημάτων. Αν και πολλές από αυτές έχουν επιλέξει τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα υβριδικά σύνολα παραμένουν έως ώρας, τα πιο δημοφιλή.

Και πάντα υπάρχουν μερικοί που προσπαθούν να πάνε την τεχνολογία, ένα βήμα παραπέρα. Ακριβώς αυτό έκανε και η Geely με το καινούργιο της μοντέλο Starshine 6. μπορεί στην Ευρώπη να μην το γνωρόζουμε καθόλου, μια και δεν πωλείται σε καμία αγορά, εντούτοις στην Κίνα διατίθεται εδώ και καιρό.

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