Τέλος το ψηφιακό δίπλωμα για αυτούς τους οδηγούς -Τι αλλάζει στο Gov.gr Wallet - iefimerida.gr

Το ψηφιακό δίπλωμα έχει λύσει τα χέρια χιλιάδων οδηγών, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία στις καθημερινές τους μετακινήσεις, ωστόσο, η ισχύς του παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με τη φυσική άδεια οδήγησης.

Η ψηφιοποίηση έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα των οδηγών, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση σε βασικά έγγραφα χωρίς να χρειάζεται να τα μεταφέρουν συνεχώς μαζί τους.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr