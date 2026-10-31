Τέλος το ψηφιακό δίπλωμα για αυτούς τους οδηγούς -Τι αλλάζει στο Gov.gr Wallet - iefimerida.gr

Το ψηφιακό δίπλωμα έχει λύσει τα χέρια χιλιάδων οδηγών, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία στις καθημερινές τους μετακινήσεις, ωστόσο, η ισχύς του παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με τη φυσική άδεια οδήγησης.
Η ψηφιοποίηση έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα των οδηγών, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση σε βασικά έγγραφα χωρίς να χρειάζεται να τα μεταφέρουν συνεχώς μαζί τους.
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