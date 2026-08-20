Πού βρίσκεται το «χιλιόμετρο μηδέν» στην Ελλάδα -Σε τι χρησιμεύει - iefimerida.gr

Προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι αποστάσεις μεταξύ δυο πόλεων, έχει κριθεί απαραίτητος ο καθορισμός ορισμένων σημείων από τα οποία θα εκκινεί η χιλιομετρική μέτρηση.

Παρά το γεγονός ότι το «χιλιόμετρο μηδέν», συνιστά ένα σημείο μείζονος σημασίας για την αρίθμηση της μέτρησης των χιλιομετρικών αποστάσεων μεταξύ των πόλεων στον ελλαδικό χώρο, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που αγνοούν εντελώς τη σημασία του.

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