Ελληνικό θωρακισμένο Toyota Land Cruiser βγαίνει σε δημοπρασία -Πόσο πωλείται - iefimerida.gr

Ένα θωρακισμένο ελληνικό Toyota Land Cruiser βγήκε σε δημοπρασία σε γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα, κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Από καιρό σε καιρό, στις πλατφόρμες δημοπρασιών και αγγελιών εμφανίζονται οχήματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, έχοντας ιδιαίτερη ιστορία, σπάνιες προδιαγραφές ή εξειδικευμένο εξοπλισμό που δύσκολα συναντά κανείς.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr