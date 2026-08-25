«Φρένο» στην εγκατάσταση 279 καμερών ταχύτητας λόγω κατασκοπείας -Ποια ευρωπαϊκή χώρα έπεσε θύμα των Ρώσων - iefimerida.gr

Μπορεί οι κάμερες επιτήρησης να αποτελούν πλέον ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των Αρχών ωστόσο μια χώρα φαίνεται πως αποφάσισε να βγάλει από την πρίζα το πλάνο εγκατάσταση εκατοντάδων τέτοιων συστημάτων﻿.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της οδικής ασφάλειας σήμερα, με ολοένα και περισσότερες χώρες στην Ευρώπη να επενδύουν σημαντικά ποσά στην εγκατάσταση καμερών και ραντάρ στους δρόμους, έχοντας ως στόχο τους την καταγραφή παραβάσεων, την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών και, τελικά, τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος.﻿

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