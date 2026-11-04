Renault Twingo: «Πρωταθλητής» οικονομίας με τιμή από 16.490 ευρώ - iefimerida.gr

Το Renault Twingo Electric είναι ένα από τα πιο «φρέσκα» ηλεκτρικά μικρά της ελληνικής αγοράς και διακρίνεται για τον ξεχωριστό χαρακτήρα του, την προσιτή τιμή του αλλά και το χαμηλό κόστος χρήσης.

Την ώρα που οι τιμές των καυσίμων έχουν σταθεροποιηθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επιβαρύνοντας σημαντικά τους ιδιοκτήτες θερμικών αυτοκινήτων, τα ηλεκτρικά οχήματα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική, προτάσσοντας ακριβώς το χαμηλότερο κόστος χρήσης τους.

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