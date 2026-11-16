Renault -Το αγροτικό που πουλάει σαν ζεστό ψωμί

﻿Το Renault Niagara εξελίσσεται σε δυνατό παίκτη για την γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία καθώς με σύμμαχο την πολύ ελκυστική τιμή του εξαντλήθηκε σε λιγότερο από 24 ώρες από την έναρξη της προπώλησης.

Μπορεί στην Ευρώπη τα SUV να αποτελούν μία από τις κυρίαρχες κατηγορίες οχημάτων, όμως σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής τα pick-up είναι αυτά που καταλαμβάνουν έως και το 20% των συνολικών πωλήσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr