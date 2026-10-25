 Renault Clio: Διαθέσιμο σε βενζίνη, LPG και full hybrid από 21.400 ευρώ - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault Clio: Διαθέσιμο σε βενζίνη, LPG και full hybrid από 21.400 ευρώ

Renault Clio full hybrid E-Tech
Renault Clio full hybrid E-Tech
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Το μικρό γαλλικό hatchback συνιστά μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς, διαθέτοντας κομψή και δυναμική εμφάνιση, σύγχρονες τεχνολογίες και πληρέστατη γκάμα κινητήρων.

Η πολυαναμενόμενη νέα γενιά του γαλλικού best seller ξεκίνησε πολύ πρόσφατα την εμπορική σταδιοδρομία της στην ελληνική αγορά, διαθέτοντας στο οπλοστάσιό της μια πλήρη γκάμα κινητήρων που καλύπτει τις ανάγκες ενός μεγάλου εύρους αγοραστών.

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