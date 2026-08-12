Renault Clio -Renault Clio Eco G: Με εργοστασιακό σύστημα LPG, αυτόματο κιβώτιο και 120 ίππους - iefimerida.gr

Το νέο Renault Clio, στην έκδοση Eco‑G turbo 120 EDC, αξιοποιεί ένα σύγχρονο bi-fuel σύστημα κίνησης (βενζίνης – LPG), προσφέροντας μια ουσιαστική εναλλακτική στις διαθέσιμες επιλογές βενζίνης και full hybrid E-Tech τεχνολογίας της γκάμας.
Χάρη στη διάταξη διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) και στις δύο ξεχωριστές δεξαμενές, το Clio Eco‑G turbo 120 προσφέρει υψηλό επίπεδο καθημερινής ευελιξίας και συνολική αυτονομία έως 1.450 χλμ. — ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην κατηγορία, που ενισχύει την ελκυστικότητα του μοντέλου τόσο για ιδιώτες, όσο και για εταιρικούς πελάτες. Το εργοστασιακό σύστημα bi-fuel συνεργάζεται με τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 άμεσου ψεκασμού.
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