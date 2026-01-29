 Η Τουρκία προσπερνά την Ευρώπη και κοιτά μόνο την κορυφή -Ποιο ρεκόρ σημείωσε το 2025 - iefimerida.gr
Η Τουρκία προσπερνά την Ευρώπη και κοιτά μόνο την κορυφή -Ποιο ρεκόρ σημείωσε το 2025

Η Τουρκία προσπερνά την Ευρώπη στην παραγωγή και εξαγωγή αυτοκινήτων.
Μία ακόμα επίδοση της Τουρκίας σηματοδοτεί την ταχύτατη ανάπτυξη που σημειώνουν οι γείτονες στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και ειδικότερα σε εκείνον της ηλεκτροκίνησης.

Την ίδια στιγμή που οι περισσότερες χώρες στην καρδιά της Ευρώπης πασχίζουν να επιτύχουν την πολυπόθητη μετάβαση από τους δαιμονοποιημένους κινητήρες βενζίνης και diesel στην ηλεκτροκίνηση, η Τουρκία κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού χώρου στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.﻿

