Αυτό είναι το επάγγελμα του μέλλοντος στην Ελλάδα -Σε ποιον τομέα ανοίγουν χιλιάδες θέσεις εργασίας

Ακόμη πιο ενδελεχείς γίνονται οι έλεγχοι στους δρόμους, καθώς τα νέα τεχνολογικά μέσα των αρχών αποκτούν τη δυνατότητα να εντοπίζουν πλέον και παραβάσεις που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι, αλλά έχουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην οδική ασφάλεια όσο και στο περιβάλλον.

Τα συστήματα επιτήρησης της κυκλοφορίας εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες των αρχών, την ώρα που και σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώνονται πλέον οι συνθήκες για ακόμη ευρύτερη αξιοποίησή τους.

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