Διαφορετικά όρια ταχύτητας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα -Τι αλλάζει σε σχέση με τα θερμικά - iefimerida.gr

Νέα δεδομένα φέρνει η ηλεκτροκίνηση και στα όρια ταχύτητας, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αντιμετωπίζονται πλέον διαφορετικά από τα υπόλοιπα οχήματα.

Η ηλεκτροκίνηση έχει μπει πλέον για τα καλά στην καθημερινότητά μας, με τις κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη να έχουν θεσπίσει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από κίνητρα με στόχο να αυξήσουν το ενδιαφέρον των οδηγών για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.﻿

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr