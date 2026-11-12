Βροχή πέφτουν κλήσεις από την «αόρατη» κάμερα της Αθήνας -Οδηγός θα πληρώσει 2.350 ευρώ και θα χάσει το δίπλωμα

Η οδική επιτήρηση εντείνεται στους δρόμους της Αθήνας, με τις κάμερες και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να καταγράφουν ολοένα περισσότερες παραβάσεις του ΚΟΚ και τα πρόστιμα να στέλνονται στους οδηγούς.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που αλλάζουν το τελευταίο διάστημα στους ελληνικούς δρόμους και καλούν τους οδηγούς να προσαρμοστούν είναι η συνεχής επέκταση του δικτύου καμερών, αφού σύγχρονα συστήματα πολλαπλών λειτουργιών έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία της Αθήνας, καταγράφοντας παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δημιουργώντας νέα δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι τροχονομικοί έλεγχοι.﻿

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