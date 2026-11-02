Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος -H συσκευή που απαγορεύεται να έχεις στο αυτοκίνητο - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερα δημοφιλής πρακτική μεταξύ των οδηγών υπόσχεται να τους προειδοποιεί για τις κάμερες και τα ραντάρ ταχύτητας, ωστόσο η χρήση της μπορεί να επιφέρει σημαντικά πρόστιμα.

Η οδική ασφάλεια και η εντατικοποίηση της επιτήρησης αποτελούν πλέον σταθερές της καθημερινότητας των οδηγών, καθώς, μετά το περασμένο καλοκαίρι, η παρουσία καμερών και ραντάρ ταχύτητας στους δρόμους έχει περάσει οριστικά στην πραγματικότητα των μετακινήσεων, με τους οδηγούς να καλούνται, πλέον, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, αν δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τα τσουχτερά πρόστιμα της Τροχαίας.﻿

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