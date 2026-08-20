Πρόστιμο έως 8.000 ευρώ για υπερβολική ταχύτητα -Πότε χάνεις το δίπλωμα για 4 χρόνια - iefimerida.gr

Ιδιαίτερα αυστηρός είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απέναντι στους οδηγούς που κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, προβλέποντας ακόμη βαρύτερες κυρώσεις για όσους επαναλαμβάνουν την ίδια επικίνδυνη παράβαση.

Η υπερβολική ταχύτητα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να προβλέπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για όσους παραβιάζουν τα όρια.﻿

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