Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος αν δεν έχεις αυτή την κάρτα στο αυτοκίνητο -Τι άλλαξε με τον νέο νόμο

Η αλλαγή στη διαδικασία έκδοσης της κάρτας καυσαερίων φέρνει χιλιάδες οδηγούς προ των ευθυνών τους, καθώς η υποχρεωτικότητα της διαδικασίας συνοδεύεται από βαριές κυρώσεις για εκείνους που δεν συνετιστούν.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο οι οδηγοί εκδίδουν την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων για το όχημά τους, καθώς πλέον η έκδοση της κάρτας θα γίνεται (σε ετήσια βάση) αποκλειστικά στα ΚΤΕΟ και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, ενώ μέχρι πρότινος και τα συνεργεία μπορούσαν να προβούν σε έκδοση ΚΕΚ.

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