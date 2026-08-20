Αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα: Πότε είσαι παράνομος -Ποια είναι τα πρόστιμα για τους παραβάτες - iefimerida.gr

Αυξημένα είναι τα πρόστιμα του Τελωνείου στους εισαγωγείς καινούριων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που παραβαίνουν το Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και καταβάλλουν λιγότερα χρήματα για τον εκτελωνισμό των οχημάτων ή προσκομίζουν πλαστά έγγραφα σύμφωνα με νέο νόμο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ψηφίστηκε στα μέσα Ιουνίου στη Βουλή.

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