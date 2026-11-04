Βροχή τα πρόστιμα για χιλιάδες οδηγούς στην Ελλάδα -Ποια καθημερινή συνήθεια γράφουν οι κάμερες - iefimerida.gr

Πολλοί είναι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο ως σύστημα πλοήγησης στο αυτοκίνητο, ωστόσο η μη σωστή χρήση του τιμωρείται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ανάμεσα στις συνήθειες που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει καθημερινότητα πολλών οδηγών ενώ ταυτόχρονα αποτελεί αιτία σοβαρών ατυχημάτων είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

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