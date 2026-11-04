 Βροχή τα πρόστιμα για χιλιάδες οδηγούς στην Ελλάδα -Ποια καθημερινή συνήθεια γράφουν οι κάμερες - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Βροχή τα πρόστιμα για χιλιάδες οδηγούς στην Ελλάδα -Ποια καθημερινή συνήθεια γράφουν οι κάμερες

Χρήση κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο
Χρήση κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πολλοί είναι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο ως σύστημα πλοήγησης στο αυτοκίνητο, ωστόσο η μη σωστή χρήση του τιμωρείται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ανάμεσα στις συνήθειες που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει καθημερινότητα πολλών οδηγών ενώ ταυτόχρονα αποτελεί αιτία σοβαρών ατυχημάτων είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

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