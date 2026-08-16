 Πρόστιμα έως και 30.000 ευρώ από τις έξυπνες κάμερες -Ποιοι ιδιοκτήτες ΙΧ κινδυνεύουν - iefimerida.gr
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Πρόστιμα έως και 30.000 ευρώ από τις έξυπνες κάμερες -Ποιοι ιδιοκτήτες ΙΧ κινδυνεύουν

Κάμερα καταγραφής τροχαίων παραβάσεων
Κάμερα καταγραφής τροχαίων παραβάσεων
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Όλες οι παραβάσεις επεξεργάζονται από αστυνομικούς της Τροχαίας και εκείνοι αποφασίζουν αν οι κάμερες έχουν καταγράψει σωστά κάποια παράβαση ή όχι.﻿

Χιλιάδες είναι οι παραβάσεις που καταγράφουν καθημερινά οι έξυπνες ή μη έξυπνες κάμερες, όμως υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να πολλαπλασιάσει κατά πολύ το χρηματικό πρόστιμο των παραβατών ή να αυξήσει ανάλογα τις ημέρες αφαίρεσης της άδειας οδήγησης ή των πινακίδων κυκλοφορίας.

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