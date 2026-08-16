Πρόστιμα έως και 30.000 ευρώ από τις έξυπνες κάμερες -Ποιοι ιδιοκτήτες ΙΧ κινδυνεύουν - iefimerida.gr

Όλες οι παραβάσεις επεξεργάζονται από αστυνομικούς της Τροχαίας και εκείνοι αποφασίζουν αν οι κάμερες έχουν καταγράψει σωστά κάποια παράβαση ή όχι.
Χιλιάδες είναι οι παραβάσεις που καταγράφουν καθημερινά οι έξυπνες ή μη έξυπνες κάμερες, όμως υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να πολλαπλασιάσει κατά πολύ το χρηματικό πρόστιμο των παραβατών ή να αυξήσει ανάλογα τις ημέρες αφαίρεσης της άδειας οδήγησης ή των πινακίδων κυκλοφορίας.
Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο