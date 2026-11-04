Ξεκίνησαν να γράφουν οι κάμερες των διοδίων -Ποιοι οδηγοί θα λάβουν ραβασάκια και θα πληρώσουν έως 10.000 ευρώ - iefimerida.gr

Ιδιαιτέρως προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί κατά τη διέλευσή τους από τους σταθμούς των διοδίων καθώς οι ψηφιακοί έλεγχοι θα μπορούσαν να τους φέρουν αντιμέτωπους με βαρύτατα πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Η οδική ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της κυβερνητικής ατζέντας, πράγμα που επιβεβαιώνεται από τις κινήσεις που έχουμε δει από τις αρμόδιες αρχές τα τελευταία χρόνια.

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