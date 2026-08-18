«Πάγωσαν» οι πωλήσεις καινούργιων ΙΧ και μοτοσυκλετών -Νέο αρνητικό ρεκόρ - iefimerida.gr

Ελάχιστοι είναι πλέον οι αγοραστές οι οποίοι μπορούν να παραλάβουν τα κανούρια τους οχήματα εξαιτίας της έλλειψης των πινακίδων κυκλοφορίας.

«SOS» εκπέμπει η αγορά καινούριων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών αλλά και η αγορά των εισαγόμενων μεταχειρισμένων ΙΧ και δίκυκλων καθώς οι εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να παραδώσουν τα εξοφλημένα οχήματα στους νέους τους ιδιοκτήτες.﻿

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