Πράσινο φως για το μικρό SUV της Dacia που θα σπάσει ταμεία

Το συμπαγές SUV Renault Bridger που εξελίχθηκε αρχικά για την αγορά της Ινδίας ενδέχεται να περάσει και στην Ευρώπη - αυτή τη φορά με τα σήματα της Dacia και αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.
Η Renault παρουσίασε το πρωτότυπο Bridger τον Μάρτιο του 2026. Προς το παρόν, το εμπορικό του λανσάρισμα έχει προγραμματιστεί για την Ινδία, όπου η έκδοση παραγωγής αναμένεται έως το τέλος του 2027.
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