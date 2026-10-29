Μηχανικοί αποκαλύπτουν την αλήθεια -Για ποιον λόγο δεν πρέπει να βάζουμε super αμόλυβδη στο αυτοκίνητο - iefimerida.gr

Μπορεί να αποτελεί το βασικό εργαλείο που αποκαλύπτει ανά πάσα στιγμή την ταχύτητα με την οποία κινείσαι, ωστόσο η αλήθεια είναι πως τα κοντέρ δεν είναι πάντα τόσο ακριβή όσο πολλοί νομίζουν.﻿

Με τις κάμερες επιτήρησης και τα ραντάρ ταχύτητας να βρίσκονται πλέον διαρκώς στο πίσω μέρος του μυαλού των οδηγών, πολλοί είναι εκείνοι που ελέγχουν πλέον διπλά κάθε τους κίνηση πίσω από το τιμόνι, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή, μεταξύ άλλων, και στην ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημά τους.﻿

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