Πουλούσαν στην Ελλάδα Alfa Romeo για καινούργια -Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα είχε το κοντέρ της - iefimerida.gr

Το εισαγόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο διέθετε και Δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ το οποίο είχε εκδοθεί το 2025 και ανέγραφε λιγότερα από 65.000 χλμ.

Μια ακόμη «ευκαιρία» αποκάλυψε ο τεχνικός σύμβουλος Carhacker η οποία αφορούσε σε μια εισαγόμενη μεταχειρισμένη Alfa Romeo Stelvio με πετρελαιοκινητήρα χωρητικότητας 2,2 λίτρων και όπως αποδεικνύεται δεν πωλούνταν με τα πραγματικά της χιλιόμετρα.

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