 Αλλάζει χέρια ιστορική αυτοκινητοβιομηχανία -Σε ποιον πουλήθηκε έναντι 3,8 δισ. ευρώ - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλάζει χέρια ιστορική αυτοκινητοβιομηχανία -Σε ποιον πουλήθηκε έναντι 3,8 δισ. ευρώ

Εργοστάσιο παραγωγής οχημάτων στην Ιταλία
Εργοστάσιο παραγωγής οχημάτων στην Ιταλία
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Ένας από τους ιστορικότερους κατασκευαστές στα επαγγελματικά οχήματα αλλάζει σελίδα στην πολυετή πορεία του, περνώντας στα χέρια ενός ινδικού ομίλου.

Ο ιταλικός κατασκευαστής Iveco (Industrial Vehicles Corporation) με έδρα το Τορίνο είναι γνωστός για την παράδοση που έχει για περισσότερα από 50 χρόνια στα ελαφρά, μεσαία και βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

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