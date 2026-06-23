Μπλόκο της Τροχαίας στην Αττική Οδό -Σε ποια αυτοκίνητα «ξηλώνουν» πινακίδες - iefimerida.gr

Η Τροχαία συνεχίζει να βάζει στο στόχαστρο τους οδηγούς που κινούνται παράνομα στην Αττική Οδό, εντείνοντας τους ελέγχους σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα οδικά δίκτυα της χώρας.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αυξήσει σημαντικά τους ελέγχους στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, επιχειρώντας να περιορίσουν επικίνδυνες συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr