 Πού και πώς θα διαφέρει η νέα Toyota Celica από τη νέα GR Supra - iefimerida.gr
Πού και πώς θα διαφέρει η νέα Toyota Celica από τη νέα GR Supra

Toyota FT-SE
Το πρωτότυπο Toyota FT-Se
Τα δύο sportscars της ιαπωνικής φίρμας θα μοιράζονται τον ολοκαίνουριο δίλιτρο Turbo κινητήρα βενζίνης, όμως θα έχουν εντελώς διαφορετική φιλοσοφία για να συνυπάρχουν εμπορικά.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες από την Ιαπωνία αναφέρουν ότι η GR Celica θα είναι τετρακίνητη με κεντρικά τοποθετημένο κινητήρα, αποδίδοντας περίπου 400 ίππους χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση.

