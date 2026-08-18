Πρόστιμο 350 ευρώ για τις πινακίδες κυκλοφορίας -Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί - iefimerida.gr

Οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με τις Αρχές να βάζουν στο στόχαστρο όσους επιχειρούν να αποκρύψουν ή να αλλοιώσουν τα στοιχεία τους.

Οι πινακίδες κυκλοφορίας αποτελούν ουσιαστικά την «ταυτότητα» κάθε οχήματος και για τον λόγο αυτό πρέπει να είναι τοποθετημένες στις προβλεπόμενες θέσεις και τα στοιχεία τους να παραμένουν πλήρως ευδιάκριτα.

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