Αφαίρεση διπλώματος για 1 μήνα και πρόστιμο 350 ευρώ για όσους έχουν αυτές τις πινακίδες στο αυτοκίνητο -Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί - iefimerida.gr

Οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων πρέπει να βρίσκονται στην προβλεπόμενη κατάσταση που ορίζει ο Κ.Ο.Κ., διαφορετικά οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Η σημασία των ευδιάκριτων και σωστά τοποθετημένων πινακίδων κυκλοφορίας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε μία περίοδο που ολοένα και περισσότερα συστήματα επιτήρησης εποπτεύουν τους δρόμους ταυτοποιώντας τα οχήματα των παραβατών μέσω του αριθμού κυκλοφορίας τους.

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