Πότε διαγράφονται οι κλήσεις της Τροχαίας -Τι ισχύει για τα πρόστιμα του ΚΟΚ - iefimerida.gr

Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να καταχωριστούν τα πρόστιμα του ΚΟΚ ως οφειλές, διαφορετικά οι αρμόδιες αρχές χάνουν το δικαίωμα να ζητήσουν την πληρωμή τους.

Η επιβολή ενός προστίμου για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διεκδικούν την πληρωμή του επ' αόριστον, καθώς η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες για την ταμειακή βεβαίωση των σχετικών οφειλών.

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