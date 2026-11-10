 Πότε διαγράφονται οι κλήσεις της Τροχαίας -Τι ισχύει για τα πρόστιμα του ΚΟΚ - iefimerida.gr
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Πότε διαγράφονται οι κλήσεις της Τροχαίας -Τι ισχύει για τα πρόστιμα του ΚΟΚ

Βεβαίωση τροχονομικής παράβασης
Βεβαίωση τροχονομικής παράβασης
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Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να καταχωριστούν τα πρόστιμα του ΚΟΚ ως οφειλές, διαφορετικά οι αρμόδιες αρχές χάνουν το δικαίωμα να ζητήσουν την πληρωμή τους.

Η επιβολή ενός προστίμου για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διεκδικούν την πληρωμή του επ' αόριστον, καθώς η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες για την ταμειακή βεβαίωση των σχετικών οφειλών.

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