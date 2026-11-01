 Πότε έρχεται η νέα μικρή Mercedes G-Class; - iefimerida.gr
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Πότε έρχεται η νέα μικρή Mercedes G-Class;

Mercedes G-Class
Η Mercedes ετοιμάζει τη νέα μικρή G-Class
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η γερμανική εταιρεία επιβεβαίωσε πως το πολυαναμενόμενο μοντέλο της θα λανσαριστεί νωρίτερα του αναμενομένου.

Πότε θα δούμε όμως τη μικρή εκδοχή της Mercedes-Benz G-Class; Μιλώντας στο Bloomberg Business, ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας, Ola Källenius, διευκρίνισε ότι η εμπορική της διάθεση θα ξεκινήσει σε λιγότερο από 24 μήνες από τώρα.

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