Πότε έρχεται η νέα μικρή Mercedes G-Class; - iefimerida.gr

Η γερμανική εταιρεία επιβεβαίωσε πως το πολυαναμενόμενο μοντέλο της θα λανσαριστεί νωρίτερα του αναμενομένου.
Πότε θα δούμε όμως τη μικρή εκδοχή της Mercedes-Benz G-Class; Μιλώντας στο Bloomberg Business, ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας, Ola Källenius, διευκρίνισε ότι η εμπορική της διάθεση θα ξεκινήσει σε λιγότερο από 24 μήνες από τώρα.
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