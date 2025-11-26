Τα λάθη που «σκοτώνουν» έναν diesel κινητήρα –Τι λένε οι ειδικοί - iefimerida.gr

Μπορεί οι diesel κινητήρες να έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα όμως χρειάζονται και τη σωστή φροντίδα, ειδικά σε σημεία που «πονάνε».

Η αντίστροφη μέτρηση για τους diesel μπορεί να έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, ωστόσο οι φανατικοί παραμένουν πιστοί στην τεράστια ροπή, την οικονομία και την αντοχή τους.

