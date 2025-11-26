Τα λάθη που «σκοτώνουν» έναν diesel κινητήρα –Τι λένε οι ειδικοί - iefimerida.gr

Μπορεί οι diesel κινητήρες να έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα όμως χρειάζονται και τη σωστή φροντίδα, ειδικά σε σημεία που «πονάνε».
Η αντίστροφη μέτρηση για τους diesel μπορεί να έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, ωστόσο οι φανατικοί παραμένουν πιστοί στην τεράστια ροπή, την οικονομία και την αντοχή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο