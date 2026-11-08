Αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο -Στις πόσες στροφές πρέπει να αλλάζεις ταχύτητα; - iefimerida.gr

Αρκετοί είναι οι οδηγοί που με τον τρόπο που οδηγούν προκαλούν κόπωση στα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου, η οποία με την πάροδο του χρόνου μπορεί με τη σειρά της να προκαλέσει σοβαρές βλάβες.

Εφόσον θέλουμε να διατηρήσουμε το αυτοκίνητό μας σε καλή κατάσταση για πολλά χρόνια και για πολλά χιλιόμετρα, είναι απαραίτητο όχι μόνο να τηρούμε τα προβλεπόμενα διαστήματα συντήρησης ακριβώς όπως ορίζει ο κατασκευαστής, αλλά και να το οδηγούμε με τρόπο που δεν καταπονεί περισσότερο από όσο χρειάζεται τα μηχανικά του μέρη.﻿

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