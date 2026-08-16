Πόσα χιλιόμετρα μπορείς να διανύσεις με ρεζέρβα καυσίμου; - iefimerida.gr

Το λαμπάκι καυσίμου προειδοποιεί ότι ήρθε η ώρα να επισκεφτείτε άμεσα το πρώτο πρατήριο καυσίμων, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες όμως να έχουν προβλέψει και για τους πιο «»ξεχασιάρηδες».

Πριν από λίγα χρόνια, όταν η τιμή της βενζίνης είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ, τα αυτοκίνητα που έμειναν από καύσιμο στους δρόμους είχαν πολλαπλασιαστεί. Όχι επειδή οι οδηγοί τους δεν είχαν πάντα την οικονομική δυνατότητα να απορροφήσουν τις αυξημένες τιμές, αλλά κυρίως γιατί στον «αγώνα» να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα χιλιόμετρα, δεν «ερμήνευαν» σωστά το αναμμένο λαμπάκι καυσίμου.﻿

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