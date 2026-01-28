Πώς είναι να ζεις στην πόλη του μέλλοντος που έχτισε η Toyota -Οι πρώτοι κάτοικοι αποκαλύπτουν - iefimerida.gr

Οι πρώτοι κάτοικοι που μετακόμισαν στην Toyota Woven City τον Σεπτέμβριο του 2025, κάνουν λόγο για μια μοναδική πόλη όπου η ζωή γίνεται μέρος της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η Woven City δημιουργήθηκε στη θέση του πρώην εργοστασίου Toyota Higashi-Fuji και διαφέρει από οτιδήποτε ονομάζουμε πόλη με τη στενή έννοια του όρου, καθώς δεν υπάρχει κλασική αυτοδιοίκηση, εκλογές ή ανοιχτή αγορά ακινήτων.

