 Πώς είναι να ζεις στην πόλη του μέλλοντος που έχτισε η Toyota -Οι πρώτοι κάτοικοι αποκαλύπτουν - iefimerida.gr
Πώς είναι να ζεις στην πόλη του μέλλοντος που έχτισε η Toyota -Οι πρώτοι κάτοικοι αποκαλύπτουν

Οι πρώτοι κάτοικοι που μετακόμισαν στην Toyota Woven City τον Σεπτέμβριο του 2025, κάνουν λόγο για μια μοναδική πόλη όπου η ζωή γίνεται μέρος της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η Woven City δημιουργήθηκε στη θέση του πρώην εργοστασίου Toyota Higashi-Fuji και διαφέρει από οτιδήποτε ονομάζουμε πόλη με τη στενή έννοια του όρου, καθώς δεν υπάρχει κλασική αυτοδιοίκηση, εκλογές ή ανοιχτή αγορά ακινήτων.

