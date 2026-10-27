Αυτό είναι το ελληνικό αυτοκίνητο των 7.000 ευρώ -Η αναβίωση του θρυλικού Pony, πώς θα έμοιαζε σήμερα - iefimerida.gr

Το Pony της NAMCO αποτέλεσε την πιο γνωστή προσπάθεια δημιουργίας ενός εγχώριου αυτοκινήτου και εμείς, 40 χρόνια μετά την παρουσίασή του, φανταζόμαστε το πώς θα μπορούσε να ήταν σήμερα.﻿

Η προσπάθεια δημιουργίας ενός ελληνικού αυτοκινήτου αποτελεί ένα εγχείρημα που έχει απασχολήσει αρκετές φορές τη χώρα μας, χωρίς ωστόσο οι περισσότερες σχετικές πρωτοβουλίες να καταφέρουν να περάσουν από τον σχεδιασμό στη μαζική παραγωγή.

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