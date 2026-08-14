Εκτός κυκλοφορίας χιλιάδες αυτοκίνητα και ταξί -Πώς θα κόβονται στους ελέγχους ΚΤΕΟ, τι αλλάζει - iefimerida.gr

Οι αλλαγές στους ελέγχους των ΚΤΕΟ που πρόκεται εφαρμοστούν τον Ιούλιου του 2027 αναμένεται να βγάλουν εκτός κυκλοφορίας χιλιάδες ΙΧ και Ταξί με κινητήρες ντίζελ.

Λιγότερο από έναν χρόνο έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες ΙΧ και Ταξί ώστε να εναρμονιστούν με τους νέους ελέγχους που πρόκειται να ενταχθούν στη τυπική διαδικασία των ΚΤΕΟ από την 1η Ιουλίου του 2027.

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