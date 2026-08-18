 Πώς συντηρούμε τα ταμπούρα στο αυτοκίνητο; - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς συντηρούμε τα ταμπούρα στο αυτοκίνητο;

Ταμπούρα αυτοκινήτου
Ταμπούρα αυτοκινήτου
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Παρά το γεγονός ότι ο κλειστός σχεδιασμός των ταμπούρων προφυλάσσει τα εξαρτήματα του συστήματος, η σκόνη που παράγεται από τη φυσιολογική φθορά του υλικού τριβής των σιαγώνων μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση.

Με το βλέμμα στραμμένο στη μείωση των εκπομπών των ρύπων που παράγονται από τα αυτοκίνητα ολοένα και περισσότεροι κατασκευαστές επιλέγουν τη χρήση ταμπούρων στα οχήματά τους καθώς η σκόνη που απελευθερώνουν τα δισκόφρενα έχει εξαιρετικά επιβλαβή επίδραση στην ανθρώπινη υγεία.

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