Αν βρεις αυτό το σημάδι στην πόρτα του αυτοκινήτου σου θα το κλέψουν -Το κόλπο που σαρώνει και στην Αθήνα

Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι οδηγοί που σταθμεύουν σε εξωτερικό σημείο τα αυτοκίνητά τους, καθώς πρόσφατο περιστατικό στην Αθήνα δείχνει πως οι επιτήδειοι εξελίσσουν συνεχώς τις παράνομες τους πράξεις.

Ένα από τα φαινόμενα που εξακολουθούν να απασχολούν έντονα τους οδηγούς της Αθήνας είναι οι κλοπές αυτοκινήτων, οι οποίες φαίνεται να αυξάνονται όλο και περισσότερα τελευταία.

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