Δρόμοι χωρίς κάμερες -Το νέο κόλπο των αρχών για την υπερβολική ταχύτητα - iefimerida.gr

Ένα διαφορετικό μέτρο για την αντιμετώπιση της υπερβολικής ταχύτητας έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν οι αρχές σε ορισμένους δρόμους.

Η οδική ασφάλεια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη σύγχρονη οδήγηση, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους περιορισμού των επικίνδυνων συμπεριφορών, με τρανή απόδειξη του παραπάνω τις κάμερες ταχύτητας που έχουν πλέον ενταχθεί για τα καλά στην καθημερινότητα των οδηγών, αποτελώντας ένα από τα βασικά εργαλεία για τον εντοπισμό και την τιμωρία των παραβάσεων.﻿

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