Αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος να κρατάμε το τιμόνι -Τι αποκαλύπτουν οι ειδικοί

Μια συγκεκριμένη θέση των χεριών πάνω στο τιμόνι θεωρείται διαχρονικά η καταλληλότερη για την οδήγηση, ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν και άλλες τεχνικές που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές.

Η σωστή θέση οδήγησης και η τήρηση των βασικών κανόνων χειρισμού του αυτοκινήτου αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα πίσω από το τιμόνι, είτε στόχος είναι η όσο το δυνατόν ασφαλέστερη οδήγηση είτε ο καλύτερος έλεγχος του οχήματος.﻿

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr