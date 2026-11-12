Αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος να κρατάμε το τιμόνι -Τι αποκαλύπτουν οι ειδικοί

Μια συγκεκριμένη θέση των χεριών πάνω στο τιμόνι θεωρείται διαχρονικά η καταλληλότερη για την οδήγηση, ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν και άλλες τεχνικές που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικές.
Η σωστή θέση οδήγησης και η τήρηση των βασικών κανόνων χειρισμού του αυτοκινήτου αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα πίσω από το τιμόνι, είτε στόχος είναι η όσο το δυνατόν ασφαλέστερη οδήγηση είτε ο καλύτερος έλεγχος του οχήματος.
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