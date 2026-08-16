Αυτή είναι η συσκευή που γυρίζει τα χιλιόμετρα χωρίς να αφήνει ίχνη -Τι προσέχουμε στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα - iefimerida.gr

Ένα νέο κόλπο έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας τον πιο πρόσφατο τρόπο με τον οποίο επιτήδειοι καταφέρνουν να αλλοιώνουν τον πραγματικό αριθμό χιλιομέτρων ενός αυτοκινήτου.
Το γύρισμα των χιλιομέτρων αποτελεί μια από τις ύπουλες άλλα και διαχρονικές πρακτικές εξαπάτησης, από τις οποίες πρέπει να προφυλάσσεται κάθε υποψήφιος αγοραστής μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.
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