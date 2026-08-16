Αυτή είναι η συσκευή που γυρίζει τα χιλιόμετρα χωρίς να αφήνει ίχνη -Τι προσέχουμε στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα - iefimerida.gr

Ένα νέο κόλπο έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας τον πιο πρόσφατο τρόπο με τον οποίο επιτήδειοι καταφέρνουν να αλλοιώνουν τον πραγματικό αριθμό χιλιομέτρων ενός αυτοκινήτου.

﻿Το γύρισμα των χιλιομέτρων αποτελεί μια από τις ύπουλες άλλα και διαχρονικές πρακτικές εξαπάτησης, από τις οποίες πρέπει να προφυλάσσεται κάθε υποψήφιος αγοραστής μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

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