Πώς επιλέγουμε τα κατάλληλα ελαστικά για το αυτοκίνητό μας; - iefimerida.gr

Η επιλογή ελαστικών δεν εξαρτάται μόνο από τη μάρκα ή την τιμή. Ένας μηχανικός εξηγεί πώς το πέλμα, η γόμα, η κατασκευή και το προφίλ επηρεάζουν την πρόσφυση, την άνεση και τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Τα ελαστικά αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα αναλώσιμα ενός αυτοκινήτου, αλλά και μία από τις αγορές που μπορούν εύκολα να μπερδέψουν τον οδηγό. Κοστίζουν αρκετά χρήματα, φθείρονται με τη χρήση και κάποια στιγμή χρειάζονται αντικατάσταση. Το ερώτημα, όμως, είναι ποια ελαστικά ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες μας.﻿

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