Πωλήσεις αυτοκινήτων Οκτωβρίου: Ρεκόρ ταξινομήσεων για την αγορά - iefimerida.gr

Λίγο πιο πάνω από τα 14.000 οχήματα έκλεισε ο Οκτώβριος στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων της χώρας, σημειώνοντας έτσι ένα νέο ρεκόρ 18 ετών.
Η λύση του προβλήματος με τις πινακίδες των καινούργιων -και μεταχειρισμένων- αυτοκινήτων το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, είχε ως αποτέλεσμα να παραδοθούν μέσα στον Οκτώβριο τα περισσότερα από τα εν αναμονή νέα αυτοκίνητα στους αγοραστές τους, με αποτέλεσμα ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς να καταγράψει ένα αυξημένο νούμερο πωλήσεων που ξεπέρασε τις 14.000 ταξινομήσεις.
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