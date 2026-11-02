 Πωλήσεις αυτοκινήτων Οκτωβρίου: Ρεκόρ ταξινομήσεων για την αγορά - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πωλήσεις αυτοκινήτων Οκτωβρίου: Ρεκόρ ταξινομήσεων για την αγορά

Έκθεση καινούργιων αυτοκινήτων
Έκθεση καινούργιων αυτοκινήτων
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Λίγο πιο πάνω από τα 14.000 οχήματα έκλεισε ο Οκτώβριος στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων της χώρας, σημειώνοντας έτσι ένα νέο ρεκόρ 18 ετών.

Η λύση του προβλήματος με τις πινακίδες των καινούργιων -και μεταχειρισμένων- αυτοκινήτων το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, είχε ως αποτέλεσμα να παραδοθούν μέσα στον Οκτώβριο τα περισσότερα από τα εν αναμονή νέα αυτοκίνητα στους αγοραστές τους, με αποτέλεσμα ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς να καταγράψει ένα αυξημένο νούμερο πωλήσεων που ξεπέρασε τις 14.000 ταξινομήσεις.

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